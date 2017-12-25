"Манчестер Юнайтед" интересуется форвардом "Бордо" Малкомом

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"Манчестер Юнайтед" интересуется форвардом "Бордо" Малкомом

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Бордо" Малкому, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, манкунианцы намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 37 миллионов евро. При этом "дьяволы" не прочь оставить форварда в стане "Бордо" на полгода на правах аренды.

В этом сезоне 20-летний Малком провел за "Бордо" 18 матчей, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

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