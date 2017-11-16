"Манчестер Юнайтед" интересуется форвардом "Интера"

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"Манчестер Юнайтед" интересуется форвардом "Интера"

Форвард "Интера" Давиде Мерола попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", сообщает Calciomercato.

По информации ресурса, трансфер 17-летнего игрока в "МЮ" может состояться в январе. Ориентировочная стоимость сделки составляет 8 миллионов евро.

Отмечается, что агентом Меролы является Мино Райола, у которого хорошие отношения с "МЮ", что может поспособствовать переходу игрока.

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