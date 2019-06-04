"Манчестер Юнайтед" интересуется французским вратарем в качестве замены де Хеа



"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к вратарю "Лилля" Майку Меньяну, сообщает Mirror.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением голкипера в летнее трансферное окно. В составе манкунианцев Меньян может заменить Давида де Хеа, который отказывается продлевать контракт, истекающий летом 2020 года.

В минувшем сезоне 23-летний Меньян провел за "Лилль" 42 матча во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов. Его контракт с "догами" действителен до лета 2020 года.

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