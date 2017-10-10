"Манчестер Юнайтед" интересуется Гачиновичем

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"Манчестер Юнайтед" интересуется Гачиновичем

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к вингеру "Айнтрахта" Мияту Гачиновичу, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, за игрой 22-летнего футболиста воочию наблюдал главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью. Для этого португальский специалист посетил матч квалификации ЧМ-2018 между сборными Австрии и Сербии, который состоялся на прошлой неделе.

В этом сезоне Гачинович сыграл за "Айнтрахт" 7 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. 

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