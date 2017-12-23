"Манчестер Юнайтед" интересуется хавбеком "Аталанты"

Полузащитник "Аталанты" Брайан Кристанте стал трансферной целью "Манчестер Юнайтед", сообщает Goal.com.

По информации ресурса, "красные дьяволы" хотят заполучить перспективного итальянца, воспользовавшись его желанием поиграть в АПЛ.

В этом сезоне 22-летний Кристанте сыграл за "Аталанту" 21 матч и забил 8 голов.

Напомним, что "МЮ" также интересуется Джастином Клюйвертом. | http://soccernews.ru