"Манчестер Юнайтед" интересуется хавбеком "Барселоны"

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"Манчестер Юнайтед" интересуется хавбеком "Барселоны""Манчестер Юнайтед" интересуется полузащитником каталонской "Барселоны" Артуро Видалем, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, "красные дьяволы" могут предпринять попытки подписать 31-летнего хавбека "сине-гранатовых" в зимнее трансферное окно, рассчитывая на то, что чилиец будет готов сменить клубную прописку ввиду отсутствия у него стабильной игровой практики.

В текущем сезоне Видаль сделал 1 результативную передачу в 9 матчах за "Барселону". В общей сложности на поле он провел 176 минут.

Напомним,  в январе Моуринью рассчитывает подписать трех игроков. | soccernews.ru

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