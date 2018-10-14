"Манчестер Юнайтед" интересуется хавбеком "Барселоны"

"Манчестер Юнайтед" интересуется полузащитником каталонской "Барселоны" Артуро Видалем, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, "красные дьяволы" могут предпринять попытки подписать 31-летнего хавбека "сине-гранатовых" в зимнее трансферное окно, рассчитывая на то, что чилиец будет готов сменить клубную прописку ввиду отсутствия у него стабильной игровой практики.

В текущем сезоне Видаль сделал 1 результативную передачу в 9 матчах за "Барселону". В общей сложности на поле он провел 176 минут.

Напомним, в январе Моуринью рассчитывает подписать трех игроков. | soccernews.ru