"Манчестер Юнайтед" интересуется хавбеком дортмундской "Боруссии"

Теги манчестер юнайтедюлиан вайгльборуссия дортмунд

"Манчестер Юнайтед" интересуется хавбеком дортмундской "Боруссии""Манчестер Юнайтед" заинтересовался полузащитником дортмундской "Боруссии" Юлианом Вайглем, информирует The Sun.

По сведениям издания, "красные дьяволы" рассматривают 21-летнего хавбека в качестве альтернативного варианта Неманье Матичу из "Челси" и Эрику Дайеру из "Тоттенхэма", которым им не удалось заполучить в текущее трансферное окно.

В завершившемся сезоне Вайгль забил 1 гол в 43 матчах за "Боруссию".

Напомним, Моуринью намерен предпринять новую попытку заполучить Варана

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Выход из тени: "Милан" намерен вернуться в большую игру

Выход из тени: "Милан" намерен вернуться в большую игру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов