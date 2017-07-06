"Манчестер Юнайтед" интересуется хавбеком дортмундской "Боруссии"

"Манчестер Юнайтед" заинтересовался полузащитником дортмундской "Боруссии" Юлианом Вайглем, информирует The Sun.

По сведениям издания, "красные дьяволы" рассматривают 21-летнего хавбека в качестве альтернативного варианта Неманье Матичу из "Челси" и Эрику Дайеру из "Тоттенхэма", которым им не удалось заполучить в текущее трансферное окно.

В завершившемся сезоне Вайгль забил 1 гол в 43 матчах за "Боруссию".

Напомним, Моуринью намерен предпринять новую попытку заполучить Варана.