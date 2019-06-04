"Манчестер Юнайтед" интересуется хавбеком "Лестера"

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"Манчестер Юнайтед" интересуется хавбеком "Лестера"

"Манчестер Юнайтед" может приобрести хавбека "Лестера" Джеймса Мэддисона.

Как сообщает The Independent, "красные дьяволы" только начали вести переговоры по трансферу 22-летнего игрока. Однако уже известно, что "МЮ" оценивает футболиста в 65 миллионов евро.

"Лестер" приобрел Мэддисона прошлым летом за 20 миллионов евро. Соглашение игрока с клубом действует до лета 2023 года.

В минувшем сезоне на счету Мэддисона семь забитых мячей и семь ассистов в 38 играх.

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