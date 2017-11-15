"Манчестер Юнайтед" интересуется хавбеком сборной Франции

Теги манчестер юнайтедсевильястивен нзонзи

"Манчестер Юнайтед" интересуется хавбеком сборной ФранцииАнглийский "Манчестер Юнайтед" интересуется полузащитником испанской "Севильи" Стивеном Н'Зонзи, информирует The Guardian.

По сведениям издания, "красные дьяволы" включили 28-летнего хавбека "красно-белых" в список своих трансферных целей.

В нынешнем сезоне Н'Зонзи сыграл 14 матчей за "Севилью", однако результативными действиями в них ему отметиться не удалось.

Напомним, Фред прокомментировал слухи, которые связывают с ним "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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