"Манчестер Юнайтед" интересуется хавбеком сборной Франции

Английский "Манчестер Юнайтед" интересуется полузащитником испанской "Севильи" Стивеном Н'Зонзи, информирует The Guardian.

По сведениям издания, "красные дьяволы" включили 28-летнего хавбека "красно-белых" в список своих трансферных целей.

В нынешнем сезоне Н'Зонзи сыграл 14 матчей за "Севилью", однако результативными действиями в них ему отметиться не удалось.

Напомним, Фред прокомментировал слухи, которые связывают с ним "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru