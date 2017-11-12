"Манчестер Юнайтед" интересуется хавбеком "Шахтера"

Английский "Манчестер Юнайтед" интересуется полузащитником донецкого "Шахтера" Фредом, информирует Mirror.

По сведениям издания, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью видит в 24-летнем хавбеке "горняков" замену для Маруана Феллаини, который в январе может покинуть свою команду. Сам бразилец намерен попробовать свои силы в самом титулованном клубе Англии.

Отметим, что Фредом также интересуются испанские "Севилья" и "Валенсия".

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