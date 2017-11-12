"Манчестер Юнайтед" интересуется хавбеком "Шахтера"

Теги шахтер донецкманчестер юнайтедфреджозе моуриньюмаруан феллаини

"Манчестер Юнайтед" интересуется хавбеком "Шахтера"Английский "Манчестер Юнайтед" интересуется полузащитником донецкого "Шахтера" Фредом, информирует Mirror.

По сведениям издания, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью видит в 24-летнем хавбеке "горняков" замену для Маруана Феллаини, который в январе может покинуть свою команду. Сам бразилец намерен попробовать свои силы в самом титулованном клубе Англии.

Отметим, что Фредом также интересуются испанские "Севилья" и "Валенсия".

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