"Манчестер Юнайтед" интересуется хавбеком "Ювентуса"

Английский "Манчестер Юнайтед" интересуется полузащитником туринского "Ювентуса" Блезом Матюиди, информирует Calciomercato.

По сведениям источника, "красные дьяволы" рассматривают 30-летнего хавбека "старой сеньоры" в качестве одного из кандидатов на усиление своего центра поля. Предпринять попытки подписать француза "Юнайтед" может уже ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Матюиди забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 35 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Ювентус" нацелился на вингера "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru