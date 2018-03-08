"Манчестер Юнайтед" интересуется хавбеком "Ювентуса"

Теги блез матюидиювентусманчестер юнайтед

"Манчестер Юнайтед" интересуется хавбеком "Ювентуса"Английский "Манчестер Юнайтед" интересуется полузащитником туринского "Ювентуса" Блезом Матюиди, информирует Calciomercato.

По сведениям источника, "красные дьяволы" рассматривают 30-летнего хавбека "старой сеньоры" в качестве одного из кандидатов на усиление своего центра поля. Предпринять попытки подписать француза "Юнайтед" может уже ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Матюиди забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 35 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Ювентус" нацелился на вингера "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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