"Манчестер Юнайтед" интересуется игроками ПСЖ и "Тоттенхэма"

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"Манчестер Юнайтед" интересуется игроками ПСЖ и "Тоттенхэма"

"Манчестер Юнайтед" намерен приобрести правого защитника в летнее трансферное окно, сообщает The Independent.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает кандидатуры Тома Менье (ПСЖ) и Кирана Триппьера ("Тоттенхэм"). В составе "МЮ" один из них может стать преемником ветерана команды Антонио Валенсии, который покинет клуб летом.

В нынешнем сезоне 27-летний Менье провел 29 матчей за ПСЖ, забил пять голов и отдал семь результативных передач. На счету 28-летнего Триппьера один мяч и пять голевых передач в 33 поединках.

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