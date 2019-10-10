"Манчестер Юнайтед" интересуется игроком "Ростова"
Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн стал трансферной целью "Манчестер Юнайтед", сообщает Goal.com.
По информации источника, в подписании норвежца лично заинтересован наставник "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер, который знаком с ним по совместной работе в "Молде".
Также на 23-летнего футболиста претендуют "Тоттенхэм" и "Севилья".
"Ростов" готов рассмотреть предложения о продаже Норманна за 17-22 миллиона евро.
В текущем сезоне хавбек сыграл за "жёлто-синих" 12 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
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|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
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|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3