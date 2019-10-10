"Манчестер Юнайтед" интересуется игроком "Ростова"

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"Манчестер Юнайтед" интересуется игроком "Ростова"

Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн стал трансферной целью "Манчестер Юнайтед", сообщает Goal.com.

По информации источника, в подписании норвежца лично заинтересован наставник "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер, который знаком с ним по совместной работе в "Молде".

Также на 23-летнего футболиста претендуют "Тоттенхэм" и "Севилья".

"Ростов" готов рассмотреть предложения о продаже Норманна за 17-22 миллиона евро.

В текущем сезоне хавбек сыграл за "жёлто-синих" 12 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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