"Манчестер Юнайтед" интересуется игроком сборной Бразилии

Вингер "Эвертона" Ришарлисон стал трансферной целью "Манчестер Юнайтед", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "красные дьяволы" изучают возможность подписания бразильца в январе.

22-летний футболист в текущем сезоне сыграл за "Эвертон" 15 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 50 миллионов евро.

Ришарлисон стабильно играет в составе сборной Бразилии, в его активе уже 19 поединков.

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