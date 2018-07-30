"Манчестер Юнайтед" интересуется ключевым хавбеком "Баварии"

"Манчестер Юнайтед" интересуется ключевым полузащитником мюнхенской "Баварии" Хамесом Родригесом, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу".

Как информирует испанская пресса, 27-летний хавбек немецкого гранда стал одним из пяти игроков, которые вошли в список трансферных пожеланий главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

В прошлом сезоне Хамес забил 8 мячей и сделал 14 результативных передач в 39 матчах за "Баварию".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" надолго потерял основного игрока из-за травмы. | soccernews.ru