"Манчестер Юнайтед" интересуется ключевым хавбеком "Баварии"

Теги манчестер юнайтедбавария мюнхенреал мадридхамес родригес

"Манчестер Юнайтед" интересуется ключевым хавбеком "Баварии""Манчестер Юнайтед" интересуется ключевым полузащитником мюнхенской "Баварии" Хамесом Родригесом, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу".

Как информирует испанская пресса, 27-летний хавбек немецкого гранда стал одним из пяти игроков, которые вошли в список трансферных пожеланий главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

В прошлом сезоне Хамес забил 8 мячей и сделал 14 результативных передач в 39 матчах за "Баварию".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" надолго потерял основного игрока из-за травмы. | soccernews.ru

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