"Манчестер Юнайтед" интересуется лидером "Саутгемптона"

Фото: инстаграм Ингза/Автор неизвестен

Как сообщает The Telegraph, "Манчестер Юнайтед" планирует усилить атаку летом.

Одной из целей "красных дьяволов" стал форвард "Саутгемптона" Дэнни Ингз.

Отмечается, что "МЮ" уже запрашивал информацию о возможном переходе 28-летнего англичанина. Клуб рассматривал трансфер Ингза еще в январе 2020 года, но тогда предпочел арендовать Одиона Игало.

В 28 матчах текущего сезона АПЛ Ингз забил 12 голов и сделал 4 ассиста.

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