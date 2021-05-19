"Манчестер Юнайтед" интересуется лидером "Саутгемптона"

Теги манчестер юнайтедсаутгемптондэнни ингс

"Манчестер Юнайтед" интересуется лидером "Саутгемптона"Фото: инстаграм Ингза/Автор неизвестен

Как сообщает The Telegraph, "Манчестер Юнайтед" планирует усилить атаку летом.

Одной из целей "красных дьяволов" стал форвард "Саутгемптона" Дэнни Ингз.

Отмечается, что "МЮ" уже запрашивал информацию о возможном переходе 28-летнего англичанина. Клуб рассматривал трансфер Ингза еще в январе 2020 года, но тогда предпочел арендовать Одиона Игало.

В 28 матчах текущего сезона АПЛ Ингз забил 12 голов и сделал 4 ассиста.

Также не пропустите: Ари высказался о будущем клубе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Тоттенхэм" проиграл "Астон Вилле", "Эвертон" переиграл "Вулверхэмптон"

"Тоттенхэм" проиграл "Астон Вилле", "Эвертон" переиграл "Вулверхэмптон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов