"Манчестер Юнайтед" интересуется Мертенсом

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"Манчестер Юнайтед" интересуется Мертенсом

Форвард "Наполи" Дрис Мертенс может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщают английские СМИ, в услугах футболиста заинтересован "Манчестер Юнайтед", который зимой планирует усилить линию атаки.

"Красные дьяволы" готовы выложить за бельгийца 28 миллионов евро.

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3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
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