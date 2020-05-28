"Манчестер Юнайтед" интересуется нападающим "Монако"

Форвард "Монако" Пьетро Пеллегри попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

По сведениям GianlucaDiMarzio.com, "красные дьяволы" следят за 19-летним футболистом с тех пор, как ему исполнилось 16 лет.

Однако "Монако" не собирается расставаться с Пеллегри и планирует сделать его футболистом основы в следующем сезоне.

Трансферная стоимость Пеллегри оценивается в 6,5 миллиона евро. В этом сезоне он в матчах не участвовал.

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