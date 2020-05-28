"Манчестер Юнайтед" интересуется нападающим "Монако"

Теги манчестер юнайтедмонакопьетро пеллегри

"Манчестер Юнайтед" интересуется нападающим "Монако"

Форвард "Монако" Пьетро Пеллегри попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

По сведениям GianlucaDiMarzio.com, "красные дьяволы" следят за 19-летним футболистом с тех пор, как ему исполнилось 16 лет.

Однако "Монако" не собирается расставаться с Пеллегри и планирует сделать его футболистом основы в следующем сезоне.

Трансферная стоимость Пеллегри оценивается в 6,5 миллиона евро. В этом сезоне он в матчах не участвовал.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" сохраняет интерес к форварду "Лейпцига" Вернеру. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стало известно, кто получит приоритетное право на посещение матчей РПЛ

Стало известно, кто получит приоритетное право на посещение матчей РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов