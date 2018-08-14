"Манчестер Юнайтед" интересуется немецким талантом

1 Теги манчестер юнайтедганновер 96линтон майна

"Манчестер Юнайтед" интересуется немецким талантом

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Ганновера" Линтону Майне, сообщает Sportbuzzer.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. 

В прошлом сезоне 19-летний Майна провел за "Ганновер" 2 матча в Бундеслиге и отдал 1 результативный пас. Хавбек выступал за сборные Германии U16, U17 и U18, а сейчас вызывается в команду U19.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" готовит новый контракт для ключевого футболиста. | http://soccernews.ru

Комментарии
Пьянь

Ну, практически Клинтон ))

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