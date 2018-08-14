"Манчестер Юнайтед" интересуется немецким талантом
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Ганновера" Линтону Майне, сообщает Sportbuzzer.
По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно.
В прошлом сезоне 19-летний Майна провел за "Ганновер" 2 матча в Бундеслиге и отдал 1 результативный пас. Хавбек выступал за сборные Германии U16, U17 и U18, а сейчас вызывается в команду U19.
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