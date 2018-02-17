"Манчестер Юнайтед" интересуется одним из лидеров "Ниццы"

"Манчестер Юнайтед" хочет подписать хавбека "Ниццы" Жан-Мишеля Сери.

Как сообщает Daily Star, на трансфере игрока настаивает коуч "МЮ" Жозе Моуринью. Ориентировочная цена футболиста составляет 37 миллионов евро.

В текущем сезоне Сери провел 30 матчей, забил один гол и отдал 7 ассистов.

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