"Манчестер Юнайтед" интересуется Пеллегрини

Полузащитник "Ромы" Лоренцо Пеллегрини попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", сообщает Corriera dello Sport.

По сведениям издания, в трансфере заинтересован наставник "МЮ" Жозе Моуринью. Стороны уже начали вести переговоры.

Однако сообщается, что "Рома" не намерена отпускать игрока, так как полагает на него большие надежды.

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