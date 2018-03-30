"Манчестер Юнайтед" интересуется перспективным защитником "Партизана"

Юный защитник "Партизана" Светозар Маркович попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Manchester Evening News, скаут манкунианцев Будимир Вуячич уже сообщил сербскому клубу об интересе к 18-летнему игроку.

В этом сезоне Маркович принял участие в 4 матчах "Партизана".

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" выиграл борьбу за перспективного поляка. | http://soccernews.ru