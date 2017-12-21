"Манчестер Юнайтед" интересуется Пулишичем



"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к американскому полузащитнику дортмундской "Боруссии" Кристиану Пулишичу, сообщает The Daily Mail.

По сведениям издания, манкунианцы рассматривают вариант с приобретением футболиста следующим летом. Также хавбек входит в сферу интересов "Ливерпуля" и "Баварии".

В этом сезоне 19-летний Пулишич провел за "Боруссию" 23 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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