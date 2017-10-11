"Манчестер Юнайтед" интересуется Риверой

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"Манчестер Юнайтед" интересуется Риверой

Хавбек "Кадиса" Альваро Гарсия Ривера попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", сообщает Grada 3.

По информации ресурса, на трансфере настаивает наставник "красных дьяволов" Жозе Моуринью. Сделка может состояться зимой.

Сообщается, что клаусула Риверы составляет 8 миллионов евро, однако она увеличится до 15 миллионов в случае выхода "Кадиса" в Примеру.

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