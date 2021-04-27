"Манчестер Юнайтед" интересуется сенегальским нападающим

Теги манчестер юнайтедславия прагатрансферы

"Манчестер Юнайтед" интересуется сенегальским нападающим

Фото инстаграм Абдалла Сима

"Манчестер Юнайтед" нацелился на форварда пражской "Славии" Абдалла Сима, утверждает Manchester Evening News.

По информации источника, "красные дьяволы" собираются купить 19-летнего сенегальца в ближайшее трансферное окно.

Рыночная стоимость перспективного нападающего оценивается в 11 миллионов евро.

В текущем сезоне Сима сыграл за "Славию" 35 матчей, забил 19 голов и сделал 6 ассистов.

Не пропустите: Официально: Байи заключил новый контракт с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Журналист Алланазаров назвал главного кандидата на пост тренера "Спартака"

Журналист Алланазаров назвал главного кандидата на пост тренера "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов