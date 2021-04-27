"Манчестер Юнайтед" интересуется сенегальским нападающим

Фото инстаграм Абдалла Сима

"Манчестер Юнайтед" нацелился на форварда пражской "Славии" Абдалла Сима, утверждает Manchester Evening News.

По информации источника, "красные дьяволы" собираются купить 19-летнего сенегальца в ближайшее трансферное окно.

Рыночная стоимость перспективного нападающего оценивается в 11 миллионов евро.

В текущем сезоне Сима сыграл за "Славию" 35 матчей, забил 19 голов и сделал 6 ассистов.

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