"Манчестер Юнайтед" интересуется Солером

Хавбек "Валенсии" Карлос Солер попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", сообщает 101greatgoals.

По информации ресурса, на трансфере настаивает Жозе Моуринью, который уже зимой хочет видеть футболиста в команде.

Отметим, что клаусула футболиста составляет 80 миллионов евро.

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