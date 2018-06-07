"Манчестер Юнайтед" интересуется Талиской

1 Теги талискаманчестер юнайтедбенфика

"Манчестер Юнайтед" интересуется ТалискойПолузащитник "Бенфики" Талиска интересен скаутам "Манчестер Юнайтед".

Последние два года хавбек играл в аренде в "Бешикташе" и уже заявил, что не собирается возвращаться в Лиссабон.

Отметим, что стамбульцы могли выкупить Талиску за 21 миллион евро, но отказались от такого варианта.

В минувшем сезоне Талиска провел 47 матчей, в которых отметился 20 голами и 10 ассистами.

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