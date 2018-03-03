"Манчестер Юнайтед" интересуется тер Штегеном

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген заинтересовал "Манчестер Юнайтед".

Как информирует Don Balon, "красные дьяволы" немецкий страж ворот рассматривается как замена Давиду Де Хеа, который летом 2018 года может перейти в "Реал".

Англичане готовы предложить за тер Штегена 100 миллионов евро.

Напомним, тер Штеген выступает за "Барселону" с 2014 года.

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