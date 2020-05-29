"Манчестер Юнайтед" интересуется трансферной целью "Реала"

"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека "Ренна" Эдуардо Камавинга.

Как сообщает Metro, "красные дьяволы" хотят перехватить 17-летнего таланта у "Реала". Ранее игроком также интересовалась "Барселона".

Отмечается, что "МЮ" хочет подписать игрока и оставить его в "Ренне" на один сезон. Трансферная стоимость Камавинга оценивается в 37,5 миллиона евро.

В этом сезоне на счету Камавинга один гол и две результативные передачи в 36 играх.

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