"Манчестер Юнайтед" интересуется трансферной целью топ-клубов РПЛ

Нападающий "Партизана" Садик Умар может перебраться в АПЛ.

Как сообщает The Telegraph, в услугах 23-летнего нигерийца заинтересован "Манчестер Юнайтед". Напомним, что на футболиста также претендуют "Локомотив", "Спартак" и ЦСКА.

Соглашение Умара с клубом действует до декабря 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в два миллиона евро.

В этом сезоне на счету Умара 17 забитых мячей и 16 ассистов в 38 играх.

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