"Манчестер Юнайтед" интересуется трансферной целью топ-клубов РПЛ

Теги манчестер юнайтедпартизансадик умартрансферы

"Манчестер Юнайтед" интересуется трансферной целью топ-клубов РПЛ

Нападающий "Партизана" Садик Умар может перебраться в АПЛ.

Как сообщает The Telegraph, в услугах 23-летнего нигерийца заинтересован "Манчестер Юнайтед". Напомним, что на футболиста также претендуют "Локомотив", "Спартак" и ЦСКА.

Соглашение Умара с клубом действует до декабря 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в два миллиона евро.

В этом сезоне на счету Умара 17 забитых мячей и 16 ассистов в 38 играх.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" попросил "Реал" снизить цену на Хамеса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 11 июня

Главные новости дня: 11 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов