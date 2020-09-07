"Манчестер Юнайтед" интересуется украинским защитником Миколенко
Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко может перейти в "Манчестер Юнайтед", утверждает Manchester Evening News.
21-летний футболист не является приоритетной трансферной целью "МЮ", так как команда интересуется защитником "Реала" Серхио Регилоном. Но испанец недавно получил серьезную травму, что может помешать трансферу.
В прошедшем сезоне Миколенко сыграл в 23 матчах "Динамо" в УПЛ, где забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.
А еще: У "Манчестер Юнайтед" будет форма с камуфляжным узором| http://soccernews.ru
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|Команда
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|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18