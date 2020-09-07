"Манчестер Юнайтед" интересуется украинским защитником Миколенко

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"Манчестер Юнайтед" интересуется украинским защитником Миколенко

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко может перейти в "Манчестер Юнайтед", утверждает Manchester Evening News.

21-летний футболист не является приоритетной трансферной целью "МЮ", так как команда интересуется защитником "Реала" Серхио Регилоном. Но испанец недавно получил серьезную травму, что может помешать трансферу.

В прошедшем сезоне Миколенко сыграл в 23 матчах "Динамо" в УПЛ, где забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

А еще: У "Манчестер Юнайтед" будет форма с камуфляжным узором| http://soccernews.ru
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