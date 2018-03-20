"Манчестер Юнайтед" интересуется ведущим защитником "Арсенала"

Теги манчестер юнайтедарсенал лондонэктор бельерин

"Манчестер Юнайтед" интересуется ведущим защитником "Арсенала""Манчестер Юнайтед" интересуется ведущим защитником лондонского "Арсенала" Эктором Бельерином, информирует London Evening Standard.

По сведениям издания, "красные дьяволы" могут предпринять попытки подписать 23-летнего бека "канониров" уже ближайшим летом. Трансфер испанца может обойтись "Юнайтед" примерно в 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бельерин забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи в 37 матчах за "Арсенал".

Напомним, также "Манчестер Юнайтед" хочет переманить хавбека "Арсенала". | soccernews.ru

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