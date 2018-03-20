"Манчестер Юнайтед" интересуется ведущим защитником "Арсенала"

"Манчестер Юнайтед" интересуется ведущим защитником лондонского "Арсенала" Эктором Бельерином, информирует London Evening Standard.

По сведениям издания, "красные дьяволы" могут предпринять попытки подписать 23-летнего бека "канониров" уже ближайшим летом. Трансфер испанца может обойтись "Юнайтед" примерно в 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бельерин забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи в 37 матчах за "Арсенал".

Напомним, также "Манчестер Юнайтед" хочет переманить хавбека "Арсенала". | soccernews.ru