"Манчестер Юнайтед" интересуется ведущим защитником ПСЖ

Теги манчестер юнайтедпсжмаркиньос

"Манчестер Юнайтед" интересуется ведущим защитником ПСЖ"Манчестер Юнайтед" интересуется ведущим защитником ПСЖ Маркиньосом, информирует Paris United.

По сведениям источника, "красные дьяволы" сообщили о своей заинтересованности в услугах 24-летнего бека парижан его агенту. Однако в ответ получили сообщение о том, что бразилец не намерен покидать свой клуб в текущее трансферное окно.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готовит 150 миллионов евро на две свои трансферные цели. | soccernews.ru

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