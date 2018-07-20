"Манчестер Юнайтед" интересуется ведущим защитником ПСЖ Маркиньосом, информирует Paris United.

По сведениям источника, "красные дьяволы" сообщили о своей заинтересованности в услугах 24-летнего бека парижан его агенту. Однако в ответ получили сообщение о том, что бразилец не намерен покидать свой клуб в текущее трансферное окно.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готовит 150 миллионов евро на две свои трансферные цели. | soccernews.ru