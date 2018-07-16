"Манчестер Юнайтед" интересуется вингером ПСЖ

1 Теги манчестер юнайтедпсжгонсалу гедеш

"Манчестер Юнайтед" интересуется вингером ПСЖ"Манчестер Юнайтед" интересуется вингером ПСЖ Гонсалу Гедешом, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "красные дьяволы" в ближайшее время планируют выйти на контакт с парижанами, чтобы обсудить условия возможного трансфера 21-летнего игрока.

В прошлом сезоне Гедеш выступал на правах аренды за "Валенсию". В 40 матчах за "летучих мышей" он забил 6 мячей и сделал 11 результативных передач.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" нацелился на игрока сборной Хорватии. | soccernews.ru

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