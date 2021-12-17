"Манчестер Юнайтед" интересуется вратарем "Лидса"

Фото инстаграм Иллана Мелье

Голкипер "Лидса" Иллан Мелье привлёк внимание "Манчестер Юнайтед", утверждает Daily Mail.

По сведениям издания, скаут "красных дьяволов" Тони Коттон воочию наблюдал за игрой 21-летнего француза в недавнем матче с "Манчестер Сити" (0:7).

Несмотря на семь пропущенных мячей от "горожан", в "МЮ" остаются при мнении, что Мелье является лучшим молодым вратарем АПЛ.

Рыночная стоимость стража ворот "павлинов" оценивается в 20 миллионов евро.

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