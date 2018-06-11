"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Аугсбурга"

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"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Аугсбурга"

"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Аугсбурга" Филиппом Максом, сообщает Bild.

По сведениям издания, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью рассматривает кандидатуру 24-летнего немца для усиления левого фланга обороны.

"Аугсбург" готов продать Макса, однако хочет выручить за него порядка 40 миллионов евро. 

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