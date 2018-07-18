"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Челси"

Теги манчестер юнайтедчелсигари кэйхиллмаурицио сарри

"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Челси""Манчестер Юнайтед" интересуется защитником лондонского "Челси" Гари Кэйхиллом, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, "красные дьяволы" планируют воспользоваться тем, что 32-летний бек не входит в планы новоиспеченного главного тренера "аристократов" Маурицио Сарри. Поэтому вполне возможно, что столичный клуб будет не против расстаться со своим ветераном.

В прошлом сезоне Кэйхилл сделал 1 результативную передачу в 43 матчах за "Челси".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" представил свою домашнюю игровую форму на сезон 2018/2019. | soccernews.ru

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