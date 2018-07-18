"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Челси"

"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником лондонского "Челси" Гари Кэйхиллом, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, "красные дьяволы" планируют воспользоваться тем, что 32-летний бек не входит в планы новоиспеченного главного тренера "аристократов" Маурицио Сарри. Поэтому вполне возможно, что столичный клуб будет не против расстаться со своим ветераном.

В прошлом сезоне Кэйхилл сделал 1 результативную передачу в 43 матчах за "Челси".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" представил свою домашнюю игровую форму на сезон 2018/2019. | soccernews.ru