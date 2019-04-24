"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Челси"

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"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Челси"

Защитник лондонского "Челси" Рис Джеймс может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "красные дьяволы" хотят купить 19-летнего футболиста летом. Сумма сделки оценивается в 17,3 миллионов евро.

Трансферу может помочь сестра перспективного англичанина, которая играет за женскую команду "МЮ".

В текущем сезоне Джеймс выступает на правах аренды за "Уиган", сыграл 45 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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