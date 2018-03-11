Английский "Манчестер Юнайтед" интересуется защитником дортмундской "Боруссии" Сократисом Папастатопулосом.

Как информирует Daily Mail, "красные дьяволы" готовы предпринять новые попытки заполучить 29-летнего бека "шмелей", на которого они претендовали еще прошлым летом.

В нынешнем сезоне Папастатопулос забил 3 мяча в 34 матчах за "Боруссию".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" может обменяться игроками с "Ювентусом". | soccernews.ru