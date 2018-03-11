"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником дортмундской "Боруссии"

Теги манчестер юнайтедсократис папастатопулосборуссия дортмунд

"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником дортмундской "Боруссии"Английский "Манчестер Юнайтед" интересуется защитником дортмундской "Боруссии" Сократисом Папастатопулосом.

Как информирует Daily Mail, "красные дьяволы" готовы предпринять новые попытки заполучить 29-летнего бека "шмелей", на которого они претендовали еще прошлым летом.

В нынешнем сезоне Папастатопулос забил 3 мяча в 34 матчах за "Боруссию".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" может обменяться игроками с "Ювентусом". | soccernews.ru

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