"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником дортмундской "Боруссии"

Защитник дортмундской "Боруссии" Дан-Аксель Загаду попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

По сведениям Goal.com, манкунианцы хотят подписать 21-летнего француза летом 2021 года.

Соглашение Загаду с клубом истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 31,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне на счету Загаду один гол и один ассист в 22 матчах. В текущем сезоне игрок еще не появлялся на поле из-за травмы.

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