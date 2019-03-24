"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Норвича"

"Манчестер Юнайтед" нашел бюджетный вариант усиления обороны.

Как сообщает Goal.com, "красные дьяволы" интересуются защитником "Норвича" Беном Годфри. Ориентировочная стоимость 21-летнего англичанина составляет 10 миллионов евро.

Контракт Годфри с "Норвичем" действует до 2022 года. В этом сезоне на его счету три забитых мяча и два ассиста в 28 играх.

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