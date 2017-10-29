"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником ПСЖ

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"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником ПСЖ

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью хочет видеть в своей команде защитника ПСЖ Томаса Менье.

Как сообщает Sky Sports, игрок недоволен, что потерял стабильное место в составе после прихода Дани Алвеса и готов покинуть клуб.

Сумма сделки оценивается в 35 миллионов евро.

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