"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Ренна"

Теги манчестер юнайтедреннньюкасл юнайтедфету мауассатрансферы

"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Ренна"

Левый защитник "Ренна" Фету Мауасса стал трансферной целью "Манчестер Юнайтед", сообщает The Sun.

По сведениям издания, "красные дьяволы" хотят купить 21-летнего француза летом. Конкуренцию им попытается составить "Ньюкасл".

Рыночная стоимость фулбека "красно-чёрных" оценивается в 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Мауасса провёл за "Ренн" 32 матча, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" готов продать защитника Диогу Далота. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Четыре игрока "Арсенала" получили выговор за нарушение карантина

Четыре игрока "Арсенала" получили выговор за нарушение карантина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов