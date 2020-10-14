"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником сборной Испании

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"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником сборной Испании

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику "Вильярреала" и сборной Испании Пау Торресу, сообщает ESPN.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте игрока составляет 50 миллионов евро. Ранее сообщалось, что игроком интересовались "Манчестер Сити" и "Барселона".

23-летний Торрес выступает за "Вильярреал" с 2017 года. Всего он провел за клуб 48 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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