"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Селтика"

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"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Селтика"

Защитник "Селтика" Киран Тирни стал трансферной целью "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Record.

По сведениям издания, скауты "красных дьяволов" уже давно следят за 20-летним левым фулбеком наряду с Райаном Сессеньоном из "Фулхэма".

В этом сезоне Тирни сыграл за "Селтик" 36 матчей, забил 3 гола и сделал 7 результативных передач. 

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