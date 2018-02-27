"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Тоттенхэма"

Теги манчестер юнайтедтоттенхэмтоби алдервейрелдбарселона

"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Тоттенхэма""Манчестер Юнайтед" интересуется защитником лондонского "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелдом, информирует Daily Star.

Так, по сведениям издания, ближайшим летом "красные дьяволы" планируют побороться за 28-летнего бека "шпор", за которым также следит каталонская "Барселона", если он так и не сможет договориться со своим клубом по новому контракту.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за трансферную цель "Реала" и "Барселоны". | soccernews.ru

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6 Арсенал Лондон 27 45
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10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
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