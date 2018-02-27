"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Тоттенхэма"

"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником лондонского "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелдом, информирует Daily Star.

Так, по сведениям издания, ближайшим летом "красные дьяволы" планируют побороться за 28-летнего бека "шпор", за которым также следит каталонская "Барселона", если он так и не сможет договориться со своим клубом по новому контракту.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за трансферную цель "Реала" и "Барселоны". | soccernews.ru