"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Тоттенхэма"

Теги тоттенхэмманчестер юнайтедтоби алдервейрелд

"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Тоттенхэма""Манчестер Юнайтед" приступил к переговорам с "Тоттенхэмом" по вопросу трансфера защитника Тоби Алдервейрелда.

Футболист не хочет продлевать сотрудничество со "шпорами", а его контракт с клубом рассчитан до 2020 года.

Источник отмечает,  что на данный момент стороны смогли договориться по цене за защитника.

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