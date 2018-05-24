"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Тоттенхэма"

"Манчестер Юнайтед" приступил к переговорам с "Тоттенхэмом" по вопросу трансфера защитника Тоби Алдервейрелда.

Футболист не хочет продлевать сотрудничество со "шпорами", а его контракт с клубом рассчитан до 2020 года.

Источник отмечает, что на данный момент стороны смогли договориться по цене за защитника.

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