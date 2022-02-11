"Манчестер Юнайтед" интересуется звездой "Бенфики"

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"Манчестер Юнайтед" интересуется звездой "Бенфики"

Фото: инстаграм Нуньеса\Автор неизвестен

Уругвайский форвард "Бенфики" Дарвин Нуньес своей игрой привлек интерес "Манчестер Юнайтед", сообщает издание A Bola.

По информации источника, в январе в нем был также заинтересован "Вест Хэм". 

"Бенфика" купил уругвайца у "Альмерии" за 25 миллионов евро полтора года назад.

В текущей кампании Нуньес сыграл в 17 матчах чемпионата Португалии, в которых забил 16 голов и сделал два ассиста, а в Лиге чемпионов в шести матчах отличился тремя голами.

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