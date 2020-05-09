"Манчестер Юнайтед" ищет нового центрального защитника

Теги манчестер юнайтедвиктор линделефтрансферы

"Манчестер Юнайтед" ищет нового центрального защитника

"Манчестер Юнайтед" намерен усилить центр обороны во время летнего трансферного окна, сообщает ESPN.

По сведениям издания, необходимость подписания нового защитника возникла из-за недовольства тренерского штаба "красных дьяволов" игрой Виктора Линделефа.

Манкунианский клуб не собирается продавать 25-летнего шведа, однако хочет, чтобы у него был серьёзный конкурент за место в составе.

В текущем сезоне Линделеф сыграл за "МЮ" 35 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его контракт рассчитан до июня 2024 года.

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