"Манчестер Юнайтед" ищет нового центрального защитника

"Манчестер Юнайтед" намерен усилить центр обороны во время летнего трансферного окна, сообщает ESPN.

По сведениям издания, необходимость подписания нового защитника возникла из-за недовольства тренерского штаба "красных дьяволов" игрой Виктора Линделефа.

Манкунианский клуб не собирается продавать 25-летнего шведа, однако хочет, чтобы у него был серьёзный конкурент за место в составе.

В текущем сезоне Линделеф сыграл за "МЮ" 35 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его контракт рассчитан до июня 2024 года.

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