"Манчестер Юнайтед" ищет нового опорника
Фото: инстаграм Невеша/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" планирует существенно усилить позицию опорного полузащитника в ближайшее время, сообщает Sky Sports.
По информации источника, "красные дьяволы" заинтересованы в подписании португальского хавбек Рубена Невеша из "Вулверхэмптона" и французского универсального игрока Бубакара Камара из "Марселя".
Отмечается, что конкуренцию за француза "МЮ" могут составить "Рома" и "Ньюкасл".
"Манчестер Юнайтед" готов подписать кого-то из этих футболистов уже зимой, если они будут доступны, но планирует покупки на летнее трансферное окно.
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|Арсенал Лондон
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Борнмут
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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