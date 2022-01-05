"Манчестер Юнайтед" ищет нового опорника

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"Манчестер Юнайтед" ищет нового опорникаФото: инстаграм Невеша/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" планирует существенно усилить позицию опорного полузащитника в ближайшее время, сообщает Sky Sports.

По информации источника, "красные дьяволы" заинтересованы в подписании португальского хавбек Рубена Невеша из "Вулверхэмптона" и французского универсального игрока Бубакара Камара из "Марселя".

Отмечается, что конкуренцию за француза "МЮ" могут составить "Рома" и "Ньюкасл".

"Манчестер Юнайтед" готов подписать кого-то из этих футболистов уже зимой, если они будут доступны, но планирует покупки на летнее трансферное окно.

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